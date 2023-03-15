Налоговая служба насчитала в Башкирии 18 жителей с доходами свыше 1 млрд рублей

В Башкирии в 2022 году 18 человек задекларировали доходы свыше 1 млрд рублей Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Башкирии в 2022 году 18 человек задекларировали доходы свыше 1 млрд рублей. Об этом 15 марта со ссылкой на данные регионального управления Федеральной налоговой службы сообщил РБК Уфа.

Самый крупный доход за прошлый год оказался у жителя республики, заработавшего 7,86 млрд рублей. Эту прибыль он получил от участия в деятельности иностранной компании.

В целом за 2022 год в Башкирии было подано 486 тыс. деклараций по налогу на доходы физических лиц – на 4,1% больше, чем было в 2021-м. Основная доля таких документов – 428 тыс. (или 88%) – поступила от граждан с доходами до 1 млн рублей. На заработавших 1-10 млн рублей приходится 56 тыс. деклараций.