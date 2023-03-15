В Башкирии женщина зарезала сожителя за удар по лицу

В башкирском городе Нефтекамске женщина зарезала своего сожителя за удар по лицу

В башкирском городе Нефтекамске женщина зарезала своего сожителя за удар по лицу. Недавно ей вынесли окончательный приговор по уголовному делу об убийстве.

Согласно материалам дела, преступление произошло в одной из комнат общежития. Подсудимая и потерпевший пригласили к себе двух соседей, вместе с которыми стали распивать алкоголь. Во время застолья женщина сделала замечания другу из-за того, что тот много говорил. Слово за слово – и конфликт привел к потасовке. Мужчина ударил свою сожительницу по лицу, отчего та упала на пол.

– Поднявшись, она […] открыла ящик стола, где лежали ложки, ножи и вилки. Ящик упал, и содержимое вывалилось, затем она подняла с пола кухонный нож и ударила им в грудь [сожителя], – следует из показаний подсудимой. – От испуга она смыла с рук и с ножа кровь, ополоснула их в бочке с водой, после чего выбросила нож в общий коридор.

Пострадавший мужчина тем временем лег на диван, закрыл глаза и начал бледнеть. В этот момент у него сильно шла кровь. Ранившая его подруга пыталась закрыть рану, но эти усилия оказались тщетными – потерпевший скончался.

Во время судебного разбирательства женщина заявляла, что намерений расправляться с сожителем у нее не было – она хотела только ранить и напугать его. В итоге городской суд приговорили к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Она пыталась оспорить это решение и просила переквалифицировать уголовное дело с убийства на причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, однако Верховный суд республики оставил прежний вердикт в силе.