Сотрудники ГИБДД Башкирии после погони задержали 40-летнего водителя без прав

кадр видео: Telegram // Владимир Севастьянов

В башкирском городе Октябрьском сотрудники ГИБДД задержали 40-летнего водителя без прав. Мужчина на высокой скорости пытался скрыться от дорожной полиции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Инцидент произошел ночью 15 марта. На одной из улиц экипаж ДПС заметил Renault Logan на высокой скорости. Водитель проигнорировал требования полицейских об остановке, и сотрудники начали его преследовать.

– В попытке уйти от погони водитель иномарки создавал аварийно-опасные ситуации, угрожающие жизни и здоровью других участников дорожного движения. На улице Крупской сотрудники ДПС задержали нарушителя, – рассказали в ведомстве.

Поначалу 40-летний мужчина согласился пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, но уже в самом медучреждении стал отказываться. Сотрудники ГИБДД «пробили» его по базе данных и выяснили, что в 2021 году его лишили прав, поскольку он состоял на учете в наркодиспансере.

На задержанного водителя составили два административных протокола: за отказ от прохождения медосвидетельствование и невыполнение требований сотрудника полиции. Суд назначил ему 10 суток ареста. Автомобиль мужчины поместили на спецстоянку.