Согласно графику, ремонт асфальта проезжей части запланирован на следующих девяти улицах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 15 марта, мэрия Уфы опубликовала график ремонта автодорог на 2023 год. Соответствующий документ появился на сайте городской администрации.

Согласно графику, ремонт асфальта проезжей части запланирован на следующих девяти улицах:

– Новороссийская (между улицей Центральной и автодорогой Дема-Затон): начало работ – май, завершение – четвертый квартал 2023 года;

– Льва Толстого: май – четвертый квартал 2023 года;

– имени Города Галле (между проспектом Октября и Зорге): май – четвертый квартал 2023 года;

– Рижской: май – четвертый квартал

– Менделева (между Обской и Караидельской): май – четвертый квартал 2023 года;

– Шафиева (между домом №14 и Парковой): май – четвертый квартал 2023 года;

– Бедного (между Глазовской и транспортной развязкой): май – третий квартал 2024 года;

– Пушкина (между Цюрупы и Аксакова): май – третий квартал 2024 года;

– Чернышевского (между домом №122 и Пархоменко): май – третий квартал 2024 года.