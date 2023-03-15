Хабиров навестил семью погибшего в СВО мобилизованного Ильнура Имаева

фото: Олег Яровиков // «Башинформ»

Сегодня, 15 марта, в башкирском селе Бураево глава республики Радий Хабиров навестил семью мобилизованного Ильнура Имаева, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил «Башинформ».

Руководитель региона выразил родителям, супруге и дочерям погибшего слова соболезнования и пообещал, что республика поможет в воспитании детей бойца. Хабиров поручил местной администрации увековечить память Имаева, быть на постоянной связи с его семьей и помогать им решать бытовые вопросы и другие проблемы. Родителям военнослужащего глава Башкирии предложил пройти курс лечения и реабилитации в Республиканском кардиоцентре.

Ильнур Имаев родился 7 октября 1981 года в деревне Алдарово Бураевского района. С 1988 по 1998 год учился в Азяковской средней школе. В 2000 году окончил Бирский кооперативный техникум, где получил специальность бухгалтера-экономиста. Тогда же его призвали в армию. Он проходил службу в зоне вооруженных конфликтов Абхазии и Грузии. После службы мужчина работал вахтовиком на севере. В сентябре 2022 год он стал одним из первых, кого мобилизовали для участия в СВО. Имаев погиб 11 декабря. Его наградили орденом генерала Шаймуратова за мужество и героизм.