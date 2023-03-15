Жителей Башкирии предупредили об интенсивном таянии снега и повышении уровня воды в реках до 25 см в сутки на фоне потепления Фото: Мария ЛЕНЦ

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям 15 марта предупредил жителей республики об интенсивном таянии снега и повышении уровня воды в реках до 25 см в сутки на фоне потепления. На этой неделе дневная температура воздуха поднимется до +3, +8°.

В экстренном ведомстве передали, что на степных реках региона сейчас происходит постепенное разрушение ледового покрова, местами образуются промоины и закраины. Госкомитет призвал рыбаков быть бдительными, а родителей попросил не отпускать детей на лед без присмотра.