Шакшинский мост в Уфе за 2,1 млрд рублей отремонтирует компания «Башкиравтодор»

Так сейчас выглядит Шакшинский мост // фото: ufacity.info

Шакшинский мост в Уфе за 2,1 млрд рублей капитально отремонтирует компания «Башкиравтодор». Фирма стала единственным участником аукциона по отбору подрядчика. С ней планируется заключить соответствующий контракт 29 марта. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно документации тендера, подрядчику предстоит разработать рабочую документацию, обновить пролетное строение, установить на мосту судоходную сигнализацию, систему видеонаблюдения, электроснабжение и освещение. Подсветку переправы планируется сделать художественной. Все работы должны быть выполнены не позже февраля 2025 года.

На мосту протяженностью 440 метров сделают четыре полосы движения по 3,5 метра каждая. Расчетная скорость движения там составит 80 км/ч.

Напомним, Шакшинский мост в створе улицы Перспективной 1984 года постройки был признан непригодным для «нормальной эксплуатации». Конструкции необходима замена всех балок правобережной эстакады, опорных частей, деформационных швов и конструктивных элементов устоев.