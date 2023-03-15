На трассе М-7 в Башкирии загорелся маршрутный автобус «Нефаз»

фото: МЧС РБ

Сегодня, 15 марта, в Башкирии загорелся автобус «Нефаз», следовавший по маршруту «Уфа-Дюртюли». В его салоне находились человека, в том числе водитель. Все они эвакуировались самостоятельно и не получили травм. Об этом сообщило региональное МЧС.

Пассажирская машина загорелась около 16:23 недалеко от сел Кушаренково и Старокурмашево – на 1278-м километре федеральной трассы М-7.

фото: МЧС РБ

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Сейчас специалисты выясняют, что стало его причиной.