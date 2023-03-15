В Башкирии утвердили список населенных пунктов, которым угрожают лесные пожары

Правительство Башкирии утвердило перечень населенных пунктов республики, подверженные угрозе лесных пожаров в 2023 году Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство Башкирии утвердило перечень населенных пунктов республики, подверженные угрозе лесных пожаров в 2023 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Андрей Назаров.

В документе представлен список из 184 населенных пунктов, которым угрожают лесные пожары. Большинство из них – это деревни и села, с их наименованиями можно ознакомиться по ссылке. Общая численность населения в указанных территориях превышает 1,4 млн человек, там расположено более 97,3 тыс. жилых домов. В постановлении также приводятся аналогичные перечни садоводческих товариществ и детских лагерей.

Минлесхозу Башкирии поручено оказать содействие органам местного самоуправления в проведении превентивных мероприятий по защите населенных пунктов, детских лагерей и садов от лесных и других природных пожаров.