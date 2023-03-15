ФСБ Башкирии объявила предостережение чиновнику из-за угрозы раскрытия гостайны

фото: ФСБ РБ

ФСБ Башкирии объявила предостережение 56-летнему сотруднику администрации Благовещенского района из-за угрозы раскрытия гостайны. Заведующий сектором по мобилизационной подготовке и гражданской защите Олег Самойлов хранил секретные данные на компьютере, у которого был выход в интернет. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба силового ведомства.

– Самойлов, допущенный к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, […] обрабатывал и хранил доверенные ему по службе электронные копии секретных документов на компьютере, подключенном к сети интернет, что не исключало возможности их разглашения, – говорится в заявлении ФСБ.

Чиновника предупредили, что в случае разглашения гостайны ему может грозить уголовное преследование и лишение свободы на срок до четырех лет.