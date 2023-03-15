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НовостиОбщество15 марта 2023 11:30

Численность пенсионеров в Башкирии сократилась до 1 млн 150 тыс. человек

Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии по состоянию на январь 2023 года проживало 1 млн 150 тыс. 107 пенсионеров - на 1 012 человек меньше, чем было в декабре прошлого года

В Башкирии по состоянию на январь 2023 года проживало 1 млн 150 тыс. 107 пенсионеров - на 1 012 человек меньше, чем было в декабре прошлого года

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии по состоянию на январь 2023 года проживало 1 млн 150 тыс. 107 пенсионеров - на 1 012 человек меньше, чем было в декабре прошлого года. Об этом сообщил Башстат.

Согласно данным статистического ведомства, сейчас в республике работающими являются 171 405 пенсионеров. Средний размер пенсионных выплат в январе составил 18 861 рубль, что на 791 рубль меньше, чем было в прошлом месяце.

Ранее мы писали о том, что отдельная категория пенсионеров в Башкирии получает выплаты в размере 134 тыс. рублей.