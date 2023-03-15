Житель Башкирии до смерти избил пенсионерку и вместе с друзьями украл у нее 3 тыс. рублей

В башкирском городе Ишимбае местный житель до смерти избил пенсионерку, а затем вместе с подругой и приятелем украл из ее квартиры 3 тыс. рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В башкирском городе Ишимбае местный житель до смерти избил пенсионерку, а затем вместе с подругой и приятелем украл из ее квартиры 3 тыс. рублей. Всем участникам преступления вынесли приговор. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба суда.

Инцидент произошел еще в середине октября 2021 года. Двое мужчин и женщина распивали алкоголь в квартире. Когда у них закончились деньги на спиртное, подсудимая предложила своим собутыльникам попросить их в долг у пожилой соседки по подъезду.

Один из фигурантов, знавший потерпевшую, пошел к ней, и та его впустила. В какой-то момент он набросился на пенсионерку, повалил ее на пол и избил руками и ногами. Позже от полученных травм она умрет в больнице. После избиения пожилой женщины в ее квартиру пришли и двое собутыльников.

– Не обращая внимания на лежащую на полу женщину, они втроем начали обыскивать ее квартиру в поисках денег. В одной из комнат они нашли 3 000 рублей, после чего скрылись с места преступления, – говорится в материалах дела.

Избивший пенсионерку подсудимый на суде признал себя виновным частично, заявив, что не наносил своей жертве множество ударов, от которых та могла скончаться. Его сообщники полностью отрицали вину.

Суд признал убившего старушку мужчину к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а его сообщники получили по шесть лет заключения.