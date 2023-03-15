В зону СВО из Башкирии отправили один из самых крупных в 2023 году гуманитарных конвоев

фото: Telegram // Ирек Сагитов

Сегодня, 15 марта, в зону специальной военной операции из Башкирии был отправлен один из самых крупных в 2023 году гуманитарных конвоев для добровольцев и мобилизованных. Для республики он уже 22-й по счету. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер регионального правительства Ирек Сагитов.

Груз сопровождают 97 человек и перевозят 33 машины: 12 автофургонов, трал, 14 легковушек и семь микроавтобусов. В отправке конвоя приняли участие 20 муниципалитетов – на них приходятся 22 автомобиля.

По словам Сагитова, все необходимое было собрано по заявкам самих военнослужащих. Мобилизованным и добровольцам также направили передвижные бани, квадрокоптеры, тепловизоры, армейские палатки, буржуйки, генераторы, теплую одежду, продукты, посылки от родных и близких, лекарства и компьютерную технику.