В Башкирии 16 марта ожидаются морозы до -13°

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 16 марта, на территории Башкирии ожидаются серьезные холода. Это следует из опубликованного региональным МЧС прогноза.

Жителям республики следует ожидать переменной облачности, каких-либо осадков не предвидится. Ветер будет южный три-восемь метров в секунду.

Эта ночь выдастся очень холодной. Столбики термометров опустятся до -3, -8°, в некоторых районах – до -13°. Днем воздух прогреется до +3, +8°.

Согласно данным метеорологов на отдельных участках региональных автомобильных дорог ночью и утром образуется гололедица.