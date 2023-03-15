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НовостиОбщество15 марта 2023 10:00

В Башкирии 16 марта ожидаются морозы до -13°

На дорогах прогнозируется образование гололедицы
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 16 марта, на территории Башкирии ожидаются серьезные холода. Это следует из опубликованного региональным МЧС прогноза.

Жителям республики следует ожидать переменной облачности, каких-либо осадков не предвидится. Ветер будет южный три-восемь метров в секунду.

Эта ночь выдастся очень холодной. Столбики термометров опустятся до -3, -8°, в некоторых районах – до -13°. Днем воздух прогреется до +3, +8°.

Согласно данным метеорологов на отдельных участках региональных автомобильных дорог ночью и утром образуется гололедица.