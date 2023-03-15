В Башкирии COVID-19 заболело еще 205 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии коронавирусом за сутки заболело еще 205 человек. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

За все время пандемии в республике COVID-19 заразилось 357 988 человек. В настоящее время в региональных ковид-госпиталях находятся 158 человек, среди них 111 лиц старше 60 лет. Лечатся от инфекции дома 2 138 жителей республики, 641 пациент из которых – это пожилые люди.

С 2020 года с выздоровлением были выписаны – 349 670 человек, за последние сутки – 231 пациент. За минувшие 24 часа не было зафиксировано ни одной смерти от коронавируса, всего в Башкирии от COVID-19 скончалось 6 022 пациента.

В регионе продолжается прививочная кампания. За прошедший день первый компонент вакцины получили 3 435 граждан (всего – 3 638 304), второй – 1 591 (3 454 226).