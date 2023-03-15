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Из Уфы в Минеральные Воды 27 марта запустят прямые авиарейсы. Об этом рассказала пресс-служба авиакомпании Utair, которая и будет осуществлять полеты по данному маршруту.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. Самолет из столицы Башкирии будет вылетать в 16:30, из Минеральных Вод – в 18:55. Время в пути составит 3 часа 10 минут. Стоимость билета на сайте авиаперевозчика – от 4 485 рублей.

Вылет из Уфы в 16:30, из Минеральных Вод — в 18:55. Время в пути — 3 часа 10 минут.

– Сейчас для удобства пассажиров будем дважды в неделю выполнять полеты из Уфы. При необходимости добавим в расписание дополнительные рейсы, – зявиил президент Utair Олег Семенов.