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НовостиОбщество15 марта 2023 8:44

В Башкирии простились с погибшим в СВО бойцом батальона Достовалова Данилом Шарифуллиным

Его посмертно наградили орденом Мужества
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/neftcity_adm

Фото: vk.com/neftcity_adm

Сегодня, 15 марта, в башкирском городе Нефтекамск прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Данилом Шарифуллиным. Об этом рассказала пресс-служба администрации города.

Данил Илдарович родился в Нефтекамске 5 ноября 1982 года. Он учился в средних школах №13 и №14, в 1999 году закончил школу села Прогресс Янаульского района. Прошел срочную службу в российской армии в должности оператора малой дальности. В 2014 году получил диплом о высшем образовании в Камском институте гуманитарных и инженерных технологий. Работал на городском предприятии начальником снабжения, далее работал вахтовиком.

В прошлом году Шарифуллин заключил контракт на полгода с Министерством обороны, служил в рядах добровольческого батальона имени майора Александра Достовалова. Кстати, до этого он уже участвовал в боевых действиях на территории Луганской и Донецкой Народных Республик.

Данила Шарифуллина не стало 3 марта. Он был посмертно награжден орденом Мужества. На церемонии прощания награду передали его супруге.