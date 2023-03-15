Убийцу, изнасиловавшего трех студенток из Башкирии в Гае, приговорили к пожизненному сроку

Также Лазарев обязан будет выплатить по 2 миллиона рублей семьям убитых им студенток

15 марта Оренбургский областной суд поставил точку в одном из самых нашумевших уголовных дел за последние годы. 29-летнего Александра Лазарева, который в сентябре 2021 года в Гае изнасиловал и убил трех студенток из Башкирии, приговорили к пожизненному заключению. Также он будет обязан выплатить по 2 млн рублей семьям убитых девушек в счет моральной компенсации.

Сам душегуб, очевидно, на такой приговор не рассчитывал, поскольку планировал заключить досудебное соглашение – мол, он сотрудничает со следствием, а взамен претендует на сокращение срока. Наши коллеги из «КП-Оренбург» сообщают, что в ходе следствия выяснилась еще одна шокирующая деталь – незадолго до убийства девушек Лазарев изнасиловал и едва не убил еще одну женщину, и лишь чудом той удалось спастись. А еще… душегуб умудрился жениться в СИЗО, правда, увидеться со своей новоиспеченной супругой удастся вряд ли.

Напомним, это ЧП произошло в ночь на 30 сентября в небольшом городке Гае, что в Оренбургской области. Жители пятиэтажки на улице Молодежной почувствовали запах гари и вызвали пожарных. В квартире спасатели обнаружили два окровавленных тела молодых девушек, третью убитую жертву нашли уже следователи во дворе, неподалеку от подъезда. Убитыми оказались студентки местного медколледжа, которые приехали на учебу из Баймакского района Башкирии. Позже выяснилось, что убийца сначала надругался над несчастными, потом убил, а чтобы скрыть следы преступления, поджег квартиру. 29-летнего Александра Лазарева задержали спустя несколько дней в Орске и отправили в СИЗО, где он находился вплоть до оглашения приговора.