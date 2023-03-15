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НовостиОбщество15 марта 2023 6:57

В Уфе с 15 марта проезд на 2 маршрутах подорожал до 35 рублей

Изменение стоимости связано с возросшими ценами на запчасти
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 15 марта, в Уфе подорожал проезд на двух автобусных маршрутах. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Теперь цена за билет на рейсе №258 («Микрорайон «Серебряный ручей» – Микрорайон «Яркий» – Уфимский ДОК») и №167 (ДОК – ЖК «Цветы Башкирии») составляет 35 рублей – как за наличный, так и безналичный расчет.

Компания «Автомиг», которая осуществляет перевозки по данным маршруту, связывает изменение стоимости с возросшими ценами на запчасти, горюче-смазочные материалы, услуги автосервисов и технических центров, а также ростом лизинговых платежей.