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НовостиОбщество15 марта 2023 6:11

В Башкирии из-за непогоды отменили 5 автобусных рейсов

Также был отменен один авиарейс
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии из-за непогоды за сутки отменили пять автобусных рейсов. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации ведомства, из-за дождя, снега и гололеда были приостановлены рейсы по маршрутам Учалы-Челябинск, Учалы-Мулдашево, Стерлитамак-Янгискаин (два рейса), Сибай-Ишмухаметово. Также, по данным Минтранса, был отменен авиарейс.

На дорогах для уборки было задействовано 1 005 единиц техники: федерального значения 149 единиц, регионального значения – 587, в Уфе – 269.