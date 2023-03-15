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НовостиОбщество15 марта 2023 5:45

В Башкирии члены садовых товариществ смогут проводить собрания в онлайн-формате

Сейчас в СНТ некоторые вопросы можно решить только собранием в очном формате
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии члены садовых товариществ смогут проводить собрания в онлайн-формате. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного собрания.

Комитете Курултая республики по аграрным вопросам, экологии и природопользованию поддержал соответствующий законопроект, который в конце марта документ планируют принять в окончательном чтении.

По мнению парламентариев, инициатива существенно упростит дачникам процесс принятия решений. В настоящее время в СНТ юридически некоторые вопросы можно решить лишь посредством очного голосования на общих собраниях. Часто на такие мероприятия трудно собрать людей.

– В таком случае члены садового товарищества могут предусмотреть в уставе возможность применения электронных средств голосования, – пояснил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.