Фото: ГИБДД Башкирии

Под Уфой сотрудники ДПС выручили спешившую в роддом роженицу. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Гоставтоинспекции Владимир Севастьянов.

Капитан Вячеслав Яшкин и лейтенант Артур Султангареев были на посту между деревнями Федоровка и Карпово. Рядом с их машиной на большой скорости проехала иномарка, у которой оказалось спущено колесо. Инспекторы решили предупредить водителя о неисправности.

Шофер вместе с супругой в это время ехали в роддом, у женщины к тому моменту уже начались схватки. Сотрудники дорожной полиции довезли будущую маму до учреждения и сопроводили к врачам.

– Во время телефонного разговора полицейским муж беременной женщины сообщил, что запасного колеса у него не было, но к нему приехал сосед и оказал помощь. Позже в социальных сетях женщина поделилась, что и с ней, и с малышом все хорошо, – поведал в своей публикации глава ГИБДД республики.