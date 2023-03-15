В Башкирии пьяная мать избивала 12-летнего сына металлическим прутом

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В Башкирии перед судом предстанет женщина за издевательства над своим сыном. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, с марта по июнь прошлого года мать детей 12 и 16 лет, будучи пьяной, заставила своего младшего ребенка встать коленями на горох и избила его металлическим прутом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением». Известно, что женщина ранее уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Обвиняемая свою вину признала. В настоящее время ее дети находятся в социальном учреждении. Материалы уголовного дела были направлены суд для рассмотрения по существу.