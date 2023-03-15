Объем инвестиций в экономику Башкирии впервые достиг 512 млрд рублей

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Объем инвестиций в экономику Башкирии в 2022 году достиг 512,4 миллиардов рублей. Об этом на своей личной странице в социальных сетях заявил глава республики Радий Хабиров.

Темпы роста, по словам руководителям региона, превышают среднероссийские. Такую динамику, как утверждает Хабирова, республика удерживает уже четыре года. Объем инвестиций вырос на 40,2%, что является самым высокий показателем прироста в Приволжском федеральном округе.

Чтобы достичь подобного результата, пишет в своей публикации глава Башкирии, в регионе были созданы комфортные условия для бизнеса: территории опережающего развития, особая экономическая зона, промышленные и индустриальные парки. Также разрабатываются программы поддержки, льготы и преференции.