В Уфе 8-летняя девочка скатилась с горки под колеса Lada Granta

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера вечером, 14 марта, под Уфой в ДТП с отечественным автомобилем пострадал ребенок. О случившемся в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Михаила Дорохова в селе Нагаево. Предполагается, 44-летний уфимец за рулем Lada Granta наехал на восьмилетнюю девочку, которая скатилась на ледянке с горки. Несовершеннолетняя получила травмы, ей потребовалась помощь медиков. Как стало известно сотрудникам дорожной полиции, что ребенок каталась на необорудованной горке без какого-либо присмотра родителей.

В настоящее время по факту произошедшего ведется разбирательство.