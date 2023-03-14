Хабиров: Уфа в 2024 году проведет международный турнир по самбо

В Уфе на базе строящегося сейчас Дворца борьбы осенью 2024 года пройдет международный турнир по самбо Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе на базе строящегося сейчас Дворца борьбы осенью 2024 года пройдет международный турнир по самбо. Предложенная главой Башкирии Радием Хабировым идея получила одобрение на московском форуме «Наука побеждать», который прошел 14 марта. Об этом руководитель региона сообщил в своих соцсетях.

– Договорились, что состязания состоятся в День самбо – 16 ноября 2024 года, – написал Хабиров.

Напомним, открытие Дворца борьбы будет приурочено к 450-летию Уфы. Общая площадь здания составит 28 тыс. квадратных метров. Там обустроят спорткомплекс и школу спортивной борьбы, универсальный зал с амфитеатром на 3,4 тыс. мест, а также музей. Общая стоимость объекта – 5 млрд рублей, 1,1 млрд из этой суммы выделил федеральный бюджет.