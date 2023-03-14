В Башкирии оскорбивший судью и прокурора мужчина просидит в колонии почти девять лет

В Белебеевском районе Башкирии вынесли приговор 33-летнему местному жителю, который оскорбил судью и прокурора

В Белебеевском районе Башкирии вынесли приговор 33-летнему местному жителю, который оскорбил судью и прокурора. Об этом 13 марта сообщила Объединенная пресс-служба судов республики.

В декабре 2021 года во время заседания по уголовному делу фигурант ходатайствовал об отводе судьи. Получив отказ, он громко и демонстративно высказался в адрес последнего и заместителя прокурора бранными выражениями и оскорблениями, которые унижали их профессиональную честь и достоинство.

– При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и состояние здоровья Папашвили, в качестве отягчающего обстоятельства - рецидив преступлений, – передали в инстанции.

Мужчину признали виновным. При сложении ранее назначенного наказания его приговорили к восьми годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Известно, что это дело сейчас находится на апелляционном рассмотрении Верховного суда Башкирии.

Согласно картотеке дел Белебеевского городского суда, ранее мужчину признали виновным в воспрепятствовании объективному расследованию уголовного дела против него же. Находясь в изоляторе временного содержания, он просунул руку в проем клетки, выхватил у следователя материалы разбирательства и вырвал оттуда 16 страниц.