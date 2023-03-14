СК Башкирии завершил следствие по делу пятерых участников террористического сообщества

Следственный комитет Башкирии завершил следствие по уголовному делу против пятерых жителей Уфы в возрасте 37-63 лет, обвиняемых в организации и участии в террористическом сообществе

Следственный комитет Башкирии завершил следствие по уголовному делу против пятерых жителей Уфы в возрасте 37-63 лет, обвиняемых в организации и участии в террористическом сообществе. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с 2019 по 2020 год 43-летний обвиняемый создал террористическое сообщество. В него мужчина вовлек четверых знакомых, которых он готовил «с целью насильственного изменения конституционного строя России». Между участниками были распределены обязанности, выработаны методы конспирации и тактика преступлений террористической направленности.

– Обвиняемые публично призывали к осуществлению террористической деятельности с целью привлечения наибольшего количества единомышленников, а также осуществляли подготовку к вооруженному нападению с целью хищения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, – рассказали в СК.

В марте прошлого года деятельность сообщества пресекли сотрудники СК и ФСБ. Всех пятерых фигурантов задержали и заключили под стражу. Во время обысков у них дома были обнаружены гранаты, травматическое оружие, емкости с зажигательной смесью и снаряжения для полевых условий.

После того как обвиняемые ознакомятся с материалами дела его направят в прокуратуру для решения вопроса о передаче в суд.