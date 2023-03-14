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НовостиОбщество14 марта 2023 13:55

СК Башкирии завершил следствие по делу пятерых участников террористического сообщества

Все фигуранты сейчас находятся под стражей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Следственный комитет Башкирии завершил следствие по уголовному делу против пятерых жителей Уфы в возрасте 37-63 лет, обвиняемых в организации и участии в террористическом сообществе

Следственный комитет Башкирии завершил следствие по уголовному делу против пятерых жителей Уфы в возрасте 37-63 лет, обвиняемых в организации и участии в террористическом сообществе

Следственный комитет Башкирии завершил следствие по уголовному делу против пятерых жителей Уфы в возрасте 37-63 лет, обвиняемых в организации и участии в террористическом сообществе. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с 2019 по 2020 год 43-летний обвиняемый создал террористическое сообщество. В него мужчина вовлек четверых знакомых, которых он готовил «с целью насильственного изменения конституционного строя России». Между участниками были распределены обязанности, выработаны методы конспирации и тактика преступлений террористической направленности.

– Обвиняемые публично призывали к осуществлению террористической деятельности с целью привлечения наибольшего количества единомышленников, а также осуществляли подготовку к вооруженному нападению с целью хищения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, – рассказали в СК.

В марте прошлого года деятельность сообщества пресекли сотрудники СК и ФСБ. Всех пятерых фигурантов задержали и заключили под стражу. Во время обысков у них дома были обнаружены гранаты, травматическое оружие, емкости с зажигательной смесью и снаряжения для полевых условий.

После того как обвиняемые ознакомятся с материалами дела его направят в прокуратуру для решения вопроса о передаче в суд.