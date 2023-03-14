фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии осталась только одна действующая ледовая переправа – через реку Каму в селе Староянзигитово Краснокамского района. Толщина льда там составляет 97 см, а грузоподъемность – 20 тонн. На ней функционирует одна полоса движения шириной 100 и длиной 800 метров. Об этом 14 марта сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Вчера и сегодня были закрыты ледовые переправы через реку Белую в городе Бирске и через Уфу в селе Караидель. На них уменьшилась толщина льда, на проезжей части появились трещины и участки с открытой водой. Все это создает опасность для людей. Еще одна переправа – через Каму в селе Николо-Березовка Краснокамского района – временно закрыта.