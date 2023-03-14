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НовостиПроисшествия14 марта 2023 12:46

В башкирском парке женщина по пояс провалилась в сугроб

Ей на помощь пришли спасатели
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Госкомитет РБ по ЧС

фото: Госкомитет РБ по ЧС

В парке культуры и отдыха башкирского города Кумертау женщина по пояс провалилась в сугроб. Ей на помощь пришли спасатели. Об этом 14 марта сообщил региональный Госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

Пострадавшая занималась скандинавской ходьбой на «Тропе здоровья» – туда горожане выходят на пешие прогулки. В какой-то момент она сошла с пути и угодила в глубокий слой снега. Женщина пыталась вернуться на дорожку, но вскоре ее силы закончились.

– Ситуацию осложнило то, что у пострадавшей травма ноги и выбраться из снежного плена не получилось, – рассказали в ведомстве.

Женщина позвонила в службу спасения. Прибывшие на место происшествия сотрудники Госкомитета РБ по ЧС освободили ее из снежного капкана и проводили до выхода из парка. В медицинской помощи она не нуждалась.