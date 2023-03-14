В Башкирии группу из пятерых наркоторговцев отправили в тюрьму на срок до 17 лет

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Верховный суд Башкирии приговорил группу из пяти наркоторговцев к заключению в тюрьме на срок до 17 лет. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, в 2017 году неизвестный создал интернет-магазин, который снабжал запрещенными веществами 12 регионов России: Башкирию, Татарстан, Белгородскую, Волгоградскую, Воронежскую, Нижегородскую, Пензенскую, Ростовскую, Саратовскую, Самарскую и Челябинскую области, а также Краснодарский край.

В работу незаконной площадки были вовлечены и фигуранты уголовного дела в возрасте 19-31 года. Поначалу они распространяли наркотики через закладки, а впоследствии стали и фасовать их.

– Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, из незаконного оборота изъято почти 15 кг наркотических средств, – передали в прокуратуре.

Суд приговорил наркоторговцев к лишению свободы сроком от пяти до 17 лет. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.