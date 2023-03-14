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НовостиОбщество14 марта 2023 11:55

В Башкирии мужчина через суд доказал, что не является отцом ребенка бывшей жены

Правдивость его заявлений установила молекулярно-генетическая экспертиза
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Кушнаренковском районе Башкирии местный житель через суд доказал, что не является отцом 4-летнего ребенка своей бывшей жены

В Кушнаренковском районе Башкирии местный житель через суд доказал, что не является отцом 4-летнего ребенка своей бывшей жены

В Кушнаренковском районе Башкирии местный житель через суд доказал, что не является отцом 4-летнего ребенка своей бывшей жены. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Согласно материалам дела, молодой человек просил суд прекратить взыскание алиментов на содержание ребенка экс-супруги, который был рожден не от него, а также требовал аннулировать запись о его отцовстве.

Инстанция назначила молекулярно-генетическую экспертизу, чтобы удостовериться в заявлении мужчины. Она установила, что никаких родственных связей между ним и несовершеннолетним нет.