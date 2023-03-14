31 марта Red Wings запустит прямые авиарейсы из Уфы в Ереван

31 марта авиакомпания Red Wings запустит прямые полеты из Уфы в столицу Армении Ереван Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 марта авиакомпания Red Wings запустит прямые полеты из Уфы в столицу Армении Ереван. Об этом в своих телеграм-канале 13 марта сообщил министр транспорта Башкирии Александр Клебанов.

По словам чиновника, в Ереван будут летать комфортабельные лайнеры SSJ100. Их вместимость составляет 100 пассажиров.

– Полеты в Армению будут выполняться по пятницам, а в обратном направлении – по субботам, – пояснил чиновник. – Билеты уже в продаже.

Напомним, по новому сезонному расписанию, которое начнет действовать с 26 марта, международными направлениями с вылетами из Уфы, помимо Еревана, станут Алматы, Анталья, Баку, Бодрум, Даламан, Дубай, Душанбе, Минск, Наманган, Ош, Пхукет, Самарканд, Стамбул, Ташкент, Хурджант, Шарджа и Шарм Эль Шейх.