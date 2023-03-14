В Башкирии на пенсионера завели уголовное дело об участии в экстремистской организации

В Башкирии против 69-летнего жителя Нуримановского района возбудили уголовное дело об участии в деятельности признанной экстремистской и запрещенной в России организации Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии против 69-летнего жителя Нуримановского района возбудили уголовное дело об участии в деятельности признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Граждане СССР». Об этом 14 марта сообщили в МВД и Следственном комитете Башкирии.

По версии следствия, пенсионер, зная об экстремистском статусе организации, вступил в нее не позднее августа прошлого года. Подозреваемый пропагандировал ее идеологию и направлял через почту агитационные материалы и письма в госучреждения с призывом прекратить свою деятельность. Кроме того, он публиковал на видеохостинге в сети пропагандистские выступления о своих действиях в интересах организации, параллельно призывая людей нарушать законы России. Деятельность пожилого мужчины пресекла полиция.

Сейчас с подозреваемым работают следователи. В его доме провели обыск. Там изъяли предметы и документы, важные для расследования уголовного дела.