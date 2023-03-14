Мэрия Уфы утвердила стоимость горячего питания в школах на 2023 год

Мэрия Уфы утвердила стоимость бесплатного горячего питания в школах Фото: Олег ЗОЛОТО

Мэрия Уфы утвердила стоимость бесплатного горячего питания в школах. Соответствующие постановление подписал глава города Ратмир Мавлиев. Оно было опубликован на сайте администрации 14 марта.

Согласно документу, с 1 января 2023 года стоимость завтрака на одного обучающегося первых-четвертых классов составит не менее 63,8 рубля (в 2022 году было почти 60 руб.), обеда – не менее 71,8 рубля (было 67 руб.), а полдника – не менее 45 рублей. Для учеников пятых-одиннадцатых классов стоимость питания за год не изменилась и должна быть не менее 60, 70, 45 рублей соответственно.

В постановлении также говорится, что в случае перевода обучающихся первых-четвертых классов на карантин, дистанционный формат обучения или на дополнительные каникулы, возникшую экономию средств необходимо использовать на повышение качества и наполнения рациона или на увеличение предоставления питания.