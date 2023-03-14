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НовостиОбщество14 марта 2023 10:00

В Башкирии 15 марта ожидаются снегопады и морозы до -15°

На дорогах прогнозируют туман
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 15 марта, в Башкирии ожидаются осадки и холода. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

Жителям республики следует ожидать переменной облачности. Существенных осадков не предвидится, на севере региона выпадет небольшой снег. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду.

Грядущая ночь будет очень холодной. Температура воздуха упадет до ночью -4,-9°, а в некоторых районах – до -15°. Днем станет теплее – 0, +5°.

Ночью и утром на некоторых участках республиканских дорог образуется гололедица, также ожидается туман, из-за которого видимость составит 500-1000 метров.