В Башкирии самозанятые заплатили 288 млн рублей налога на профессиональный доход

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии в 2022 году самозанятые заплатили 288,4 миллиона рублей налога на профессиональный доход. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

По данным властей, к нынешнему году число налогоплательщиков составила 125,5 тысяч, что в 1,6 раз больше, чем в 2021-ом. К слову, в тот год по сравнению с прошлым в консолидированный бюджет Башкирии поступило налога на профессиональный доход на 120,6 миллионов (в 1,7 раз) меньше.

По сведениям Федеральной налоговой службы, наибольшее количество плательщиков налога на профессиональный доход трудится в сфере автоперевозок, реализации продукции собственного производства, строительства, рекламы, а также предоставления услуг парикмахеров и салонов красоты.