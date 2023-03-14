В Башкирии при пожаре в частном доме погибла 41-летняя женщина

Фото: МЧС Башкирии

Вчера вечером, 13 марта, в Калтасинском районе Башкирии при пожаре в частном доме погибла женщина. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП случилось в бревенчатом доме на улице Новостройка в селе Кутерем. На место были направлены силы и средства МЧС. Специилстам удалось ликвидировать пожар в течение 30 минут. К сожалению, в ходе разбора места происшествия был обнаружен труп 41-летней женщины.

В настоящее время причину пожара устанавливаю следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.