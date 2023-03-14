Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин примет участие в праймериз «Единой России»

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Неоднократный обладатель звания «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин подал документы на участие в праймериз «Единой России» для последующего выдвижения в качестве кандидата в депутаты Государственного Собрания – Курултая Башкирии седьмого созыва. Об этом рассказала пресс-служба партии.

Общественный деятель накануне подал документы на регистрацию в партийный организационный комитет.

– Хочу передать молодежи опыт, инновации, которые я приобрел, будучи спортсменом, организатором и промоутером. Я смогу быть полезен республике. Республику я очень люблю. Здесь очень благодарные добрые люди, которые всегда меня поддерживали. Считаю, что я просто обязан внести свою лепту, чтобы сделать жизнь республики немножко лучше, – заявил спортсмен.