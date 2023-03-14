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НовостиОбщество14 марта 2023 7:35

В Башкирии в ближайшие дни ожидаются перепады температур от -15° до +11°

Синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии в ближайшие дни ожидаются перепады температур. Это следует из данных специалистов Башгидрометцентра.

Сегодня, 14 марта, в республике прогнозируются дожди и мокрый снег. Из-за осадков образуется гололед. Температура воздуха составит -3,+2°.

Завтра, 15 марта, в регионе будут осадки в виде мокрого снега. Ночью температура воздуха упадет до -3,-8°, а при прояснениях – даже до -10,-15°. Днем потеплеет до -1,+4°.

В четверг, 16 марта, обойдется без существенных осадков. Эта ночь тоже будет холодной, температура воздуха составит -3,-8°, в некоторых районах республики – до -13°. Днем будет +1,+6°, в горных районах – до +11°.