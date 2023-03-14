В Башкирии 34-летнему рабочему оторвало руку при чистке конвейера

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Стерлитамак 34-летнему рабочему оторвало руку при чистке конвейера. О произошедшем рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда в республике.

ЧП случилось 25 января на мусоросортировочном комплексе. В конце смены сортировщик убрался на своем рабочем месте и зашел в пересыпной узел. Здесь он взял шпатель и начал чистить барабан работающего конвейера. В какой-то момент механизм затянул сначала шпатель, а затем перчатку и кисть правой руки мужчины, которую в итоге ампутировало.

Пострадавший, находившийся один в помещении, смог сам вытащить руку и выйти к коллегам. Ему наложили жгут и вызвали медиков, которые госпитализировали его в больницу.

Было установлено, что сортировщик очищал работающий конвейер-барабан, хотя это запрещено инструкцией по охране труда (рядом с оборудованием установлен предупредительный знак). Причинами произошедшего стали нарушение технологического процесса и неудовлетворительная организация производства. Виновные были оштрафованы. Материалы расследования ЧП были переданы в следственные органы.