В Уфе мужчине удалили аневризму размером 9 на 17 см

Фото: vk.com/dr.arakhmatullin

В Уфе 64-летнему мужчине удалили аневризму аорты размером 9 на 17 сантиметров. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

При аневризме стенки аорты расслаиваются, формируется пузырь с кровью, который может лопнуть. При разрыве 50% пациентов погибают, так и не успев получить помощь.

Пациент поступил в отделение сосудистой хирургии Клинической больницы скорой медицинской помощи с жалобами на пульсирующие боли в животе, которые беспокоили его уже несколько лет. После компьютерной томографии у него выявили аневризму и ее точные размеры.

Жизнь пациента удалось спасти с помощью технически сложной операции, которая длилась два часа. После удаления аневризмы специалисты установили протез сосудистой стенки, заменив аорту и подвздошные артерии на искусственные.

– Пациент уже пришел в себя и идет на поправку. Обещает своевременно проходить диспансеризацию и впредь быть внимательнее к своему здоровью, – поведал Айрат Рахматуллин.