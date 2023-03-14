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НовостиОбщество14 марта 2023 5:45

В Башкирии простились с погибшим в СВО 30-летним рядовым Салаватом Шагалиным

Он был посмертно награжден орденом Мужества
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/ivaniutaandrei

Фото: vk.com/ivaniutaandrei

В Белорецком районе Башкирии простились с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Салаватом Шагалиным. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Андрей Иванюта.

Молодой человек родился в 1993 году в селе Отнурок в многодетной семье – единственный мальчик среди четырех сестер. Окончив девять классов в Нурской школе, получил профессию плотника. Служил в воздушно-десантных войсках.

Сослуживцы вспоминают Салавата как доброго и жизнерадостного парня, а также как ответственного и серьезного солдата. Его не стало 5 марта, он был посмертно награжден орденом Мужества

– От всего сердца соболезную родственникам и друзьям. Мы не можем никакими словами облегчить боль утраты сына, друга, товарища. Будем поддерживать родных Салавата, – заявил в своей публикации глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.