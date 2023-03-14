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В Башкирии приемных детей будут зачислять в первую очередь в школы, где учатся их братья или сестры. Об этом рассказала пресс-служба регионального парламента.

Депутаты Курултая республики скоро рассмотрят в первом чтении законопроект, который наделяет приемных детей правом приоритетного зачисления в школу детей, чьи братья или сестры уже там обучаются. На данную законодательную инициативу было получено положительное заключение республиканского правительства.

– Часто возникала ситуация, когда семья после переезда не могла устроить младшего ребенка в ту же школу. Братья и сестры были оторваны друг от друга, а родители были вынуждены тратить время на развоз детей по разным школам. Теперь эта проблема решена (благодаря закону, принятому в 2020 году. – Ред.). Сейчас мы планируем расширить круг детей – аналогичным правом смогут воспользоваться опекуны, приемные и патронатные родители, – рассказал председатель регионального Государственного собрания Константин Толкачев.