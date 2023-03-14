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НовостиОбщество14 марта 2023 4:14

В Уфе утром 14 марта зафиксировали 9-балльные пробки

Заторы образовались на многих ключевых улицах города
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Уфе в настоящее время зафиксированы девятибалльные пробки. Такую высокую оценку заторам на улицах в столице Башкирии дал сервис «Яндекс. Пробки».

Судя по данным сервиса, в пробках застыли многие улицы города. Столпотворения из машин образовались на улицах Менделеева, Степана Кувыкина, Сочинская, Цюрупы, Красина, Гоголя, Ленина, Кирова, 50-летия Октября, Карла Маркса, Аксакова, Софьи Перовского, Сочинская, Заки Валиди, Пушкина, Коммунистическая, Революционная, Бессонова, Николая Дмитриева, Сагита Агиша, Пархоменко, 50 лет СССР, Рихарда Зорге, Российская, Бабича, Шафиева, Маршала Жукова, Юрия Гагарина, Уфимское шоссе, Трамвайная, Перспективная, Сосновская, Тоннельная, Сельская Богородская, Александра Невского, бульваре Ибрагимова, проспектах Октября и Салавата Юлаева и др.

«Яндекс. Пробки» прогнозирует, что ситуация на улицах города нормализуется к 10:00.