В Башкирии в ДТП с грузовиком DAF разбилась 18-летняя пассажирка ВАЗ-2115

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера вечером, 13 марта, в башкирском городе Стерлитамак произошла авария, в которая пострадала молодая девушка. О случившемся рассказал в своем телеграм-канале Владимир Севастьянов.

Авария произошла на улице Бабушкина. Согласно предварительным данным, 19-летний горожанин за рулем ВАЗ-2115 врезался в припаркованный грузовик DAF. В результате произошедшего 18-летняя пассажирка получила травмы, ее отвезли в медицинское учреждение.

Как стало известно ГИБДД, что стаж водителя «пятнадцатой» составлял менее года. В настоящее время по факту ДТП ведется разбирательство.