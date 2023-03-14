Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 марта 2023 4:06

В Башкирии в ДТП с грузовиком DAF разбилась 18-летняя пассажирка ВАЗ-2115

Авария случилась в Стерлитамаке
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера вечером, 13 марта, в башкирском городе Стерлитамак произошла авария, в которая пострадала молодая девушка. О случившемся рассказал в своем телеграм-канале Владимир Севастьянов.

Авария произошла на улице Бабушкина. Согласно предварительным данным, 19-летний горожанин за рулем ВАЗ-2115 врезался в припаркованный грузовик DAF. В результате произошедшего 18-летняя пассажирка получила травмы, ее отвезли в медицинское учреждение.

Как стало известно ГИБДД, что стаж водителя «пятнадцатой» составлял менее года. В настоящее время по факту ДТП ведется разбирательство.