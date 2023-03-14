Глава Башкирии провел встречу с министром сельского хозяйства Ирана

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Вчера, 13 марта, глава Башкирии Радий Хабиров встретился с министром сельского хозяйства Ирана Джавадом Садати-Нежадом. Представители стороны обсудили направления сотрудничества в агропромышленной сфере.

Минсельхоз Ирана также выразил интерес в закупках продукции лесопереработки и животноводства. Страна уже готова заключить первый контракт на поставку пяти тысяч тонн говядины, произведенной в Башкирии по стандартам «Халяль».

– Республика готова поставлять в Иран продукцию, в которой вы заинтересованы, в том числе ячмень, кукурузу, фуражное зерно. При этом поставки будут идти напрямую госкомпаниям Ирана, что обеспечит безопасность денежных расчётов и ответственное выполнение контрактов, – заявил в Тегеране Хабиров.

Также стороны обсудили поставки из Башкирии минеральных удобрений и биологических препаратов: аммиачная селитра, сложные азотные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий и серу. Глава Башкирии в беседе отметил потребности рынка региона в овощах и фруктах из Ирана.