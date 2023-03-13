На этой неделе в 64 жилых домах Уфы отключат горячую и холодную воду

На этой неделе в 64 жилых домах Уфы на несколько часов отключат горячую и холодную воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой недели в 64 жилых домах Уфы на несколько часов отключат горячую и холодную воду. Это связано с плановыми ремонтными работами «Уфаводоканала». График отключений был опубликован на сайте учреждения.

14 марта (вторник)

С 10:00 до 22:00 воду перекроют в жилых домах по улицам:

– Архитектурной, 5а;

– Калинина, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25;

– Кольцевой, 50, 52, 54, 56;

– Ульяновых, 46;

– Шкаповский переулок, 4, 4а, 6, 8, 8/1, 5, 10.

С 10:30 до 18:30:

– Комсомольской, 138, 142, 146;

– Шафиева, 25, 27, 27/1, 29.

16 марта (четверг)

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома на улицах:

– Интернациональной, 127/1, 129/1, 129/2;

– Первомайской, 88/1, 90/1, 92/1, 96.

С 11:00 до 17:00 и холодную, и горячую воду отключат на улицах:

– Бикбая, 36, 36/1, 38, 38/1, 38/2, 40, 42;

– Гагарина, 26, 26/2, 28, 30, 32, 28/2, 28/1;

– Набережной реки Уфы, 15, 15/1, 17, 17/1, 19.

17 марта (пятница) с 10:00 до 14:00 холодной воды не будет на:

– Кольцевой, 154, 156, 156а, 158а, 160;

– Коммунаров, 14, 15, 18;

– Машиностроителей, 21;

– Черниковской, 43.