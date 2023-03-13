За январь 2023 года в Башкирии скончались более 4,8 тыс. человек

В Башкирии за январь 2023 года скончались 4 837 человек – на 279 (или на 6,1%) больше, чем за тот же месяц прошлого года Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии за январь 2023 года скончались 4 837 человек – на 279 (или на 6,1%) больше, чем за тот же месяц прошлого года. Младенческая смертность тем временем сократилась на 30%: в республике умерло 14 детей в возрасте до одного года (в 2022-м было 20). Соответствующие данные опубликовал Росстат.

К февралю в регионе родились 2 947 детей – на 20 (или на 0,7%) меньше, чем было в прошлом году. Естественная убыль населения в Башкирии по итогам января составила 1 890 человек (в 2022-м этот показатель был ниже – 1 591).