В середине недели температура воздуха в Башкирии поднимется до +11°

В середине текущей недели, 16 марта, в Башкирии ожидается потепление: дневная температура воздуха повысится до +1, +6°, а в горных районах воздух прогреется до +11° Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В середине текущей недели, 16 марта, в Башкирии ожидается потепление: дневная температура воздуха повысится до +1, +6°, а в горных районах воздух прогреется до +11°. Как пояснили в региональном Гидрометцентре, это связано с выносом теплой воздушной массы с южных широт.

– К середине месяца вероятность осадков в республике предполагается небольшой, – передали специалисты.

А вот грядущей ночью 14 марта погода в Башкирии будет ненастной: в республике ожидаются различные осадки – обычный и мокрый снег, дождь, – а также сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Температура понизится до -2,-7°. Днем интенсивность атмосферных явлений ослабеет, температура воздуха ожидается в пределах -3, +2°.